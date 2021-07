SPANKEREN – Mirjam Broekhoff verzorgt in de maanden juli en augustus elke donderdagavond een yogales in de tuin van de Kerkhorst in Spankeren. Er is les om 19.00 en 20.30 uur, bij slecht weer kan dit eventueel binnen. Yoga maakt het lichaam soepeler en zorgt voor een betere fysieke en mentale balans. Ontspanning staat centraal. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

www.yogametmirjam.nl

Tel. 06-44812696