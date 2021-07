Zomeryoga bij Ananda

ELLECOM – In het Ananda Yoga Centrum in Ellecom wordt in de maanden juli en augustus elke maandagavond een inspirerende zomeryogales gegeven door Yoganand Gerritsen. Het zijn ‘open’ lessen, dit betekent dat de lessen per avond te volgen zijn. Een les bestaat uit yoga-oefeningen, ruimtegevende ademtechnieken en een rustgevende eindontspanning. De yogalessen zijn voor eenieder toegankelijk: beginners en gevorderden, jong en oud. Iedereen is welkom, ook mensen die eens kennis willen maken met yoga. Belangstellenden dienen zich aan te melden via tel. 0313-414893.

www.anandayogacentrum.nl