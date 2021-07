Zomerwandeling op de Veluwezoom

RHEDEN – De zomer staat centraal tijdens de wandeling die een gids van Natuurmonumenten op zondag 1 augustus begeleidt over de Veluwezoom. De gids kent het gebied op zijn duimpje en vertelt alles over de bos, heide, zandverstuivingen en landgoederen die het Nationaal Park rijk is. Er bestaat een kans dat de wandelaars onderweg oog in oog komen te staan met herten, wilde zwijnen, IJslandse paarden of Schotse hooglanders. Bij helder weer kan worden genoten van het uitzicht op het Herikhuizerveld en het IJsseldal.

De wandeling duurt van 10.00 tot 12.00 uur en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Een verrekijker en stevige schoenen zijn aanbevolen. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten