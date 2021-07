Zomerconcerten in de tuinen van Middachten

DE STEEG – Op twee zondagen in juli klinkt er vanuit het openluchttheater van kasteel Middachten de muziek van twee geweldige artiesten. Wouter Hamel zal op 18 juli om 11.30 uur het spits afbijten en een week later op zondag 25 juli laat Suzy V. haar muzikaal talent horen. Het publiek kan genieten van de muziek, met op de achtergrond de prachtige tuinen en het kasteel van Middachten.

Wouter Hamels muziekprogramma bevat speelsheid én kunde. Hamel en zijn band halen hun inspiratie uit de jazzy pop uit de jaren 30 tot 50, strooien daar muzikaal een jaren-70-sausje overheen en brengen het met impulsen uit velerlei andere stromingen zelfverzekerd de 21ste eeuw in. De muziek is speels, virtuoos en meeslepend zoals alleen Wouter Hamel dat kan brengen.

Suzy V is een Nederlands/Siciliaanse singer-songwriter, opgegroeid in Amsterdam. Haar in 2019 uitgebrachte debuutalbum Sound Of The Sea doet tot de verbeelding spreken: het is nostalgisch, filmisch, bombastisch en organisch, een combinatie van hedendaagse popmuziek en Siciliaanse folk. Suzy V wil maar één ding: de wereld haar muziek laten horen.

De concerten worden georganiseerd door de Rhedens Stichting voor Kunst en Cultuur RiQQ. Kaarten kosten 15 euro of 9 euro voor Vrienden van Middachten en zijn uitsluitend te koop via www.cultuurbedrijfriqq.nl.

Na afloop van het concert, om 13.30 uur, is er een mogelijkheid voor een rondleiding door speciale tuingidsen. Zij vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de tuin, de architectuur en de bijzondere planten en bomen. Vanwege coronamaatregelen zijn er beperkt plaatsen beschikbaar. Bezoekers kunnen voor een rondleiding ook gratis gebruik maken van de nieuwe audiotour, waarin de verschillende tuinstijlen worden toegelicht. In de Oranjerie wordt koffie en thee geschonken en daar is tevens een presentatie met historisch materiaal zien over De Buytensaelen van Middachten. Het kasteel is niet geopend.