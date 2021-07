Zoekactie naar vermiste man

DOESBURG – De politie in Doesburg is op zoek naar een 88-jarige man, die sinds dinsdag 20 juli vermist is. Woensdag is er met man en macht gezocht met helikopters, boten en honden. Ook is een burgernetbericht verspreid met het signalement van de man.

De dochter van de Doesburger is via Facebook een zoekactie gestart. Ze meldt dat haar vader dinsdag rond 21.45 uur boos uit huis is weggelopen en nog niet is thuisgekomen. De man woont aan de Maartenshof in Doesburg en kampt met dementie. Hij is 1.75 meter lang, heeft een smal postuur en grijs haar. Ten tijde van zijn vertrek droeg hij een beige jas met een grijze broek. De politie verzoekt mensen die de man zien direct 112 te bellen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink