Wilko Pelgrom lijsttrekker CDA Bronckhorst

BRONCKHORST – Wilko Pelgrom uit Drempt is ook bij de komende gemeenteraadsvergaderingen lijsttrekker voor het CDA. Deze functie vervulde hij ook bij de verkiezingen in 2018 en Pelgrim is sindsdien fractievoorzitter in de gemeenteraad. Het CDA omschrijft Wilko als ‘toegankelijk, gemotiveerd, doortastend en verbindend’.

Wilko Pelgrom is 57 jaar oud, getrouwd, vader van twee uitwonende kinderen en woonachtig in het buitengebied van Drempt. Hij is als projectmanager werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarvoor werkte hij bij de politie, het UWV en de gemeente Enschede. De geboren en getogen Dremptenaar groeide op als boerenzoon en is erg actief voor de plattelandsgemeenschap van Bronckhorst. Zo was hij nauw betrokken bij de fusies van voetbalverenigingen, die leidden tot de oprichting van SV Basteom en VV HC’03. Ook droeg hij bij aan de oprichting van muziekvereniging Hummelo en Keppel, een fusievereniging die voortkwam uit muziekvereniging De Eendracht Hummelo en Muziekvereniging Olden Keppel.

Wilko kiest bewust voor CDA Bronckhorst, een partij met wortels in onze lokale samenleving. Hij gaat zich inzetten voor de inwoners van Bronckhorst en de (agrarisch) ondernemer. Wilko werkt aan een gemeente waar mensen op kunnen rekenen en zet zich in voor beleid dat kan rekenen op draagvlak onder de inwoners. Samenwerking staat hoog in zijn vaandel.