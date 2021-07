Wielrenner gewond bij aanrijding in Drempt

DREMPT – Op de Rijksweg in Drempt heeft vrijdagmorgen 2 juli een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een wielrenner. De fietser raakte hierbij gewond. De bestuurder van een personenauto wilde vanaf de parallelweg de grote weg opdraaien en zag daarbij een tegemoetkomende fietser over het hoofd doordat hij werd verblind door de zon. De wielrenner klapte frontaal op de auto. De fietser is met schaaf- en snijwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De auto heeft bij het ongeval zoveel schade opgelopen dat deze niet verder kon en bij de garage aan de overkant geparkeerd is.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink