Werkzaamheden aan het spoor in Groenestraat

RHEDEN – Vanaf maandag 2 augustus werkt VolkerRail in opdracht van ProRail aan de spoorwegovergang en omgeving in de Groenestraat in het dorp Rheden. Doel is het uitvoeren van een pakket maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Vanaf maandag 2 augustus wordt er gewerkt in de Groenestraat. Het gebied rondom de Groenestraat en het station krijgt een ‘facelift’ en wordt opgeknapt. Het gehele werk duurt tot vrijdag 17 september en vindt voornamelijk overdag plaats. In die periode werkt de aannemer aan de indeling van de spoorovergang. De spoorbomen en de bevloering worden aangepast. Ook de aansluiting van de Groenestraat naar het perron en de aansluiting naar de Parallelweg/Dr. Lange Meijerweg verandert.

Hoewel de aannemer zoveel mogelijk rekening houdt met de omgeving kan het werk tijdelijk voor overlast zorgen. Wie ernstige overlast ervaart, kan dit opnemen met ProRail via www.prorail.nl/contact of tel. 0800 – 7767245, op werkdagen tussen 8.00 en 18.30 uur.

In verband met de werkzaamheden is de Groenestraat van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 17 september afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers. Er geldt een tijdelijke omleiding die met gele borden is aangegeven. Het centrum en de supermarkten blijven goed bereikbaar. Ook de perrons, de kaartautomaat en de fietsenstalling blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers bereikbaar.

Vanaf dinsdag 10 tot en met zondag 15 augustus is de Groenstraat ook afgesloten voor voetgangers. De aannemer werkt dan in de avond en mogelijk in de nacht door. In deze periode is er geen treinverkeer mogelijk tussen Dieren en Arnhem.

www.prorail.nl/projecten/verbetermaatregelen-overwegen-rheden