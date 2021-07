Waterdiertjes zoeken op Veluwezoom

RHEDEN – Zondag 18 juli kunnen kinderen vanaf 4 jaar samen met hun ouders of begeleiders waterdiertjes zoeken op de Veluwezoom. Met schepnet, loeppotjes en zoekkaarten gaan de kinderen opzoek naar kikkervisjes en andere waterdiertjes. De activiteit begint om 14.00 uur bij het Bezoekerscentrum in Rheden en duurt 2 uur. De kosten voor deelname aan deze activiteit bedragen 4,20 euro voor leden en kinderen van OERRR, niet-leden betalen 6 euro. Aanmelden kan via de website. In verband met de natuur en de beperkte parkeergelegenheid wordt aangeraden om met openbaar vervoer of om op de fiets of te voet te komen.

Foto: Natuurmonumenten

www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom