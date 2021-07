Wandel mee met Ommetjes-App

DOESBURG – Doesburg Beweegt daagt Doesburgers uit om aan te sluiten bij het Team van Doesburg Beweegt binnen de Ommetjes-app van de Hersenstichting. Met behulp van deze app kunnen er wandelingen gemaakt worden hiermee kunnen punten verdiend worden. Hoe vaker er gelopen wordt, hoe meer punten er worden verdiend. Op deze manier kunnen Doesburgers de gezonde strijd aan gaan tegen vrienden, collega’s, buren en familie.

Naast dat het belangrijk is om dagelijks in beweging te zijn, wil Doesburg Beweegt via het Ommetje inwoners motiveren om met iemand een ommetje te maken. Binnenkort valt de Ommetjes-poster in de brievenbus. Deze kan achter het raam geplakt worden, zodat iedereen weet dat de bewoner graag samen wandelt. De app kan gedownload worden via de telefoon, vervolgens dient er een account worden aangemaakt in de Ommetjes-app. Daarna moet er worden deelgenomen aan een team en code 3ARFM worden ingevuld. Wie vragen heeft kan mailen naar info@doesburgbeweegt.nl of bellen of appen met telefoonnummer 06-37283518 (bij geen gehoor graag voicemail inspreken).

www.doesburgbeweegt.nl