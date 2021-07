Vrouwen van Nu aan de koffie

ANGERLO – De dames van Vrouwen van Nu Angerlo konden op woensdag 7 juli weer eens lekker bijkletsen tijdens een koffieochtend in de openlucht. Iedereen was blij elkaar weer te zien en keek uit naar het nieuw seizoen, waarvoor met alle optimisme een mooi programma is gemaakt. Zo staat op donderdag 28 oktober een bezoek van Peter van Zadelhoff, bekend van het RTL Nieuws, op het programma. Hij komt vertellen over zijn journalistieke werk. Deze avond zijn ook heren welkom. Het doorgaan van deze bijeenkomst is natuurlijk afhankelijk van de op dat moment geldende coronaregels, net als de rest van de geplande activiteiten. Wie ook eens kennis wil maken met Vrouwen van Nu Angerlo, kan een mailtje sturen naar vrouwenvannu.angerlo@gmail.com.