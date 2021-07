Voor het eerst in 60 jaar terug op Huis te Eerbeek

EERBEEK – Voor het eerst in bijna 60 jaar zette meneer Rik Lugtmeijer vorige week weer voet in Huis te Eerbeek. De inmiddels 99-jarige ingenieur was hier van 1955 tot 1964 directeur van de Volkshogeschool. Het bezoek bracht veel herinneringen bij hem naar boven. “Kijk, de mozaïekvloer ligt er nog. Die is nog net zo als vroeger.”

Meneer Lugtmeijer werd in 1922 in Twello geboren en studeerde tropische landbouw in Wageningen. In 1955 werd hij directeur van de Volkshogeschool, destijds gevestigd in Huis te Eerbeek. Een mooie tijd, waar hij met veel plezier aan terugdenkt. “In deze ruimte gaf ik les”, weet hij nog. “En als er belangrijke gasten kwamen, hadden we overleg in de serre.”

Meneer Lugtmeijer leerde hier op school ook zijn vrouw Leida Ensink kennen, zij werd later bekend kunstschilderes. Samen woonden zij in een deel van het Huis te Eerbeek. Ze onderhielden een kleine groentetuin en het grote park was letterlijk hun achtertuin. “Het is een prachtig gebied. We gingen er vaak wandelen met de hond. Langs de vijvers en de sportvelden.”

Bij een wandeling door de tuin weet meneer Lugtmeijer nog precies waar alle sluippaadjes zijn en hij vertelt honderduit over hoe de studenten de paadjes destijds gebruikten om weg te sluipen en met meisjes af te spreken. “Soms kneep ik wel eens een oogje toe”, lacht hij.

Meneer Lugtmeijer verliet de Volkshogeschool in 1964 en zou met zijn Leida de hele wereld over reizen. Ze woonden een tijd op Sumba in Indonesië en in Madagascar en maakten ook later lange reizen naar exotische landen. Meneer Lugtmeijer woont nu in Villa de Horsting in Laag-Soeren. Hij bracht een bezoekje aan Huis te Eerbeek om herinneringen op te halen. Het was een emotioneel bezoek voor de 99-jarige meneer Lugtmeijer, die volop genoot van de vele herinneringen die hem weer te binnen schoten. Bijzonder was ook de toevallige ontmoeting met een bezoekster aan de expositie, die nog blokfluitles had gevolgd bij Leida.

Het was een grote verrassing dat het huis open was voor bezoekers. Er is momenteel een tentoonstelling te zien en gastvrouwen en organisatoren Ineke van Elk en Geke Luca hebben deze bijzondere bezoeker met open armen ontvangen. “We vonden het prachtig om te zien hoe meneer van het bezoek genoot en zó bijzonder om zijn verhalen te mogen horen.”