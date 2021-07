Volleybalvereniging ACE’19 bereid zich weer voor op het nieuwe seizoen

DOESBURG – Nadat het afgelopen seizoen vrijwel geheel in het water is gevallen bereid volleybalvereniging ACE’19 in Doesburg en Angerlo zich nu weer voor op het nieuwe seizoen. ACE’19 is een vereniging met leden vanuit Angerlo en Doesburg waar voor elk individu een plek is. Er zijn meerdere teams met verschillende niveaus en leeftijden.

Volleybal is niet de makkelijkste sport om te leren. Om die reden is er speciaal voor kinderen Cool Moves Volley (CMV). Via zes CMV-niveaus leren kinderen stap voor stap, op een speelse manier, alle volleybaltechnieken. Kinderen spelen Cool Moves Volley zo lang ze op de lagere school zit. Daarna gaan ze naar de C-jeugd.

Ook heeft ACE’19 heeft twee recreantengroepen. De ene groep is een mix van dames en heren. Zij trainen iedere woensdag om 19.30 uur in sporthal Beumerskamp. De andere groep is een herengroep. Deze groep traint iedere donderdagavond van 20.30 uur in de sportzaal in Angerlo.

ACE’19 kent bij de senioren ook voor komend seizoen een drietal seniorenteams, twee damesteams en een herenteam. Beide damesteams spelen in de 3e klasse in het district Oost van de Nevobo. Het herenteam speelt komend seizoen weer in de 1e klasse in het district. Trainingen van de teams zijn voor de dames op maandag, dinsdag of woensdag en de heren trainen op woensdagavond vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur in sporthal de Beumerskamp. Geïnteresseerden kunnen vrijblijven een keer meetrainen.

www.ace19.nl