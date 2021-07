Volgend jaar Keti Koti in Rheden

GEM. RHEDEN – Op 1 juli wordt Keti Koti gevierd, een Surinaamse feestdag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Volgend jaar wordt hier ook in de gemeente Rheden bij stilgestaan, zo besloot de gemeenteraad in de vergadering van dinsdag 6 juli.

PvdA, GroenLinks en D66 kwamen met een gezamenlijke motie waarin de partijen voorstelden volgend jaar stil te staan bij Keti Koti. Dat hoeft niet heel groot te zijn, dat kan al door bijvoorbeeld een wandeling rondom het thema of door een vlag te laten wapperen. De verdere invulling van de dag kan met de inwoners van de gemeente worden bekeken. De motie werd met een kleine meerderheid aangenomen: SP, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor, VVD, CDA en GPR/B tegen. Zij vroegen zich vooral af of er in Rheden wel belangstelling voor is.