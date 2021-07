Vier natuurwandelroutes door Drempt, Hummelo en Keppel beschikbaar via gratis app

HUMMELO – De bosrijke omgeving van Drempt, Hummelo en Keppel leent zich uitstekend voor een mooie wandeling. Dat was voor het Toeristisch Informatie Platform Drempt, Hummelo en Keppel (TIP DHK) aanleiding om in samenwerking met IVN Oude IJsselstreek vier natuurwandelroutes door dit gebied samen te stellen. De routes zijn beschikbaar via een gratis app met leuke weetjes en foto’s over de omgeving.

De gemeente Borculo en Montferland maken al gebruik van de IVN-app om natuurwandelroutes bekend te maken bij het publiek. Met de vier routes in Drempt, Hummelo en Keppel kan ook de gemeente Bronckhorst aan dit rijtje worden toegevoegd. “De veelzijdigheid van de natuur is een belangrijk kenmerk van dit gebied. Daarom wilden we heel graag een aantal routes uitzetten om wandelaars te laten meegenieten van de schoonheid van onze omgeving. Natuurlijk zijn er al wandelroutes in Drempt, Hummelo en Keppel beschikbaar maar deze vier gaan bijna uitsluitend over zandwegen en bospaden. Dat maakt het zo bijzonder”, legt Henny Dokter van het TIP DHK uit.

Met de kennis van de vrijwilligers van het IVN en van inwoners uit de directe omgeving kwamen de routes tot stand. Het natuurommetje rondom Camping Jena in Hummelo, op de grens met Doetinchem, is de kortste route met 3,8 kilometer. “Tijdens de wandeling lees je bijvoorbeeld meer over de diverse soorten bomen langs de route en de boerderijen met bijzondere namen”, geeft Dokter als voorbeeld. Met de natuurommetjes Heekenbroek in Drempt van 4,5 kilometer, De Graafschap in Hummelo van 6,7 kilometer en Eldrik/Laag-Keppel van 4,5 kilometer is de lijst van vier unieke natuurwandelingen compleet.

Met het beschikbaar stellen van de wandelroutes via de gratis app hoopt het TIP DHK toeristen, jong en oud, te inspireren de omgeving te verkennen. “Maar het is denk ik ook voor inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel heel leuk om op deze manier je woonomgeving beter te leren kennen”, zegt Dokter.

De natuurwandelroutes zijn beschikbaar door de IVN-app te downloaden op de mobiele telefoon.

Foto: De Hummelose Beek

Foto: PR