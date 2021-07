Vermiste Doesburger is terecht

DOESBURG – De 88-jarige man die sinds dinsdag vermist was in Doesburg, is terecht. Hij is, voor zover bekend, in goede gezondheid aangetroffen door het Veteranen Search Team.

Dinsdagavond 20 julli vetrok de man boos van huis, waarna hij spoorloos was. Er werd woensdag al veel uit de kast gehaald om de man te vinden. Overdag werd er een politiehelikopter ingezet, en ‘s avonds het team van Stichting Reddingshonden (RHWW) uit Duiven. Toen zonder resultaat.

Donderdagochtend 22 juli werd het Veteranen Search Team ingezet. Zij vonden de man al snel, waarna de hulpdiensten met spoed aankwamen voor assistentie. De politie Doesburg stelt vooralsnog slechts dat de 88-jarige Henk ‘in levenden lijve’ is aangetroffen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink