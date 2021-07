Verkoop woningbouwlocaties Hoog-Keppel bijna rond

HOOG-KEPPEL – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft onlangs gesproken over vragen die leefden bij bewoners en de uitkomsten van de onderzoeken rond het verkoopproces van de percelen De Werf en de Bongerd in Hoog-Keppel. De afronding van de verkoop van beide percelen kan nu doorgaan en wordt naar verwachting binnenkort afgerond.

In de afronding van de verkoop heeft de gemeente veel aandacht voor de wensen die in het afgelopen proces door de dorpsraad en omwonenden zijn geuit. Deze wensen zijn in de strikte voorwaarden vastgelegd en leidend in de uitwerking van de conceptplannen van de ontwikkelaars. Het gaat hierbij onder andere om behoud van het dorpse karakter, bomen en waardevol groen. En het gaat om stedenbouwkundige eisen, zoals maximale bouwhoogtes en privacy. Een voorwaarde is ook dat beide ontwikkelaars omwonenden betrekken bij het maken van het definitieve ontwerp van de woningbouw en de inrichting van het terrein.

De overeenkomsten worden gesloten met Zeegers voor de locatie De Bongerd en De Bunte voor De Werf-locatie. Hun plannen zijn getoetst aan de woonvisie van de gemeente Bronckhorst. De woonvisie richt zich op het bouwen van woningen voor de groepen waarin de meeste vraag is: senioren en starters. Voor de locatie De Werf ligt momenteel een plan voor het bouwen van levensloopbestendige (senioren-)woningen. Voor de locatie De Bongerd is er een plan voor 12 appartementen, die geschikt zijn voor zowel ouderen als starters.

De gekozen type woningen zijn er nog niet in Hoog-Keppel en bieden een kans op een appartement of woning met kleinere tuin. De inzet is om voor beide initiatieven vooral bewoners uit Keppel een nieuwe huisvestingsmogelijkheid te bieden. Mogelijk ontstaat hierdoor doorstroming binnen Keppel, omdat er dan woningen op de markt komen die aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Deze beweging op de woningmarkt is een van de doelen van de woonvisie.

De gemeente Bronckhorst gaat graag met starters in gesprek over de wensen en behoeften om in Keppel te blijven wonen. Jongeren die interesse hebben in een koopwoning worden verzocht zich te melden bij de gemeente via tel. 0575-750250 of info@bronckhorst.nl. Mogelijk blijft het niet bij deze twee woningbouwinitiatieven.

www.bronckhorst.nl/locatieshoogkeppel