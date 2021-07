Verkeerslichten Hallsebrug aangepast

EERBEEK – De verkeerslichten bij de Hallsebrug tussen Eerbeek en Hall zijn anders ingeregeld. Voorheen was het zo dat doorgaand verkeer langs het kanaal in beide richtingen tegelijk groen licht kreeg. Dit zorgde regelmatig voor gevaarlijke situaties en ongelukken. Nu is het zo dat verkeer vanuit Apeldoorn en Dieren niet tegelijk door mogen rijden, zodat afslaand verkeer veilig kan oversteken. Volgens de gemeente Brummen zal dit de doorstroming van het verkeer wellicht iets belemmeren, maar is de verkeersveiligheid een stuk verbeterd.