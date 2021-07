Verkeershinder op de A50 door werkzaamheden

BEEKBERGEN – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in beide richtingen. De A50 tussen Beekbergen en Vaassen krijgt nieuw, geluiddempend asfalt. Hierdoor is dit wegdeel van 3 tot 12 juli in de nachten en weekenden afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de snelweg A1 en de autoweg N345. De extra reistijd bedraagt circa 30 minuten.

In verband met de werkzaamheden is de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in de richting van Zwolle afgesloten van zaterdag 3 juli 20.00 uur tot maandag 5 juli 06.00 uur en in de nachten van maandag 5 juli tot vrijdag 9 juli tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en de N345.De A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in de richting van Arnhem is afgesloten in het weekend van vrijdag 9 juli 20.00 uur tot maandag 12 juli 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N345 en de A1.