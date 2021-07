Verkeershinder A50 door werkzaamheden

REGIO – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A50. Voor de laatste fase van dit project is de weg rondom aansluiting Apeldoorn (24) aan de beurt. In de weekenden van 23 en 30 juli worden de hoofdrijbaan en de parallelbaan aangepakt, waarbij er minder rijbanen beschikbaar zijn en op- en afritten afwisselend worden afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met verkeershinder en de extra reistijd bedraagt circa 30 minuten.

Van vrijdag 23 juli 20.00 uur tot maandag 26 juli 06.00 uur is er 1 rijstrook beschikbaar op de hoofdrijbaan bij Apeldoorn in de richting van Zwolle. Het verkeer van de autoweg N345 in de richting van Zwolle wordt omgeleid via knooppunt Beekbergen.

Van vrijdag 30 juli 20.00 uur tot maandag 2 augustus 06.00 uur is er 1 rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de A50 in de richting van Arnhem. De oprit Apeldoorn in de richting van Arnhem en de afrit Apeldoorn komende vanuit Zwolle is afgesloten. Verkeer vanuit Zwolle wordt omgeleid via knooppunt Beekbergen. Verkeer van de N345 in de richting van Arnhem wordt omgeleid via Apeldoorn-Noord.

Het asfalt op de A50 bij Apeldoorn is aan vervanging toe. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de deklaag en het vervolgens opnieuw aanbrengen van deze bovenste laag asfalt.