‘Verborgen’ jeu de boulesbaan in Loenen

LOENEN – Lang niet iedereen in Loenen weet dat het dorp al jaren een mooie jeu deboulesbaan rijk is. Dit komt misschien omdat de baan wat verborgen ligt in de wijk Loenerdrift. De woningen van De Bruisbeek is gebouwd in soort hoefijzervorm. Hier is ook een ruime binnentuin, die bij de bouw bedoeld was voor de bewoners van de ‘binnenring’ van het ouderencentrum. Enige jaren later kwam aan de zuidzijde van de Bruisbeek het grote gebouw De Moerbeek van Pluryn met daarboven woningen voor ouderen.

Op de binnentuin is al enige jaren geleden de jeu de boulesbaan aangelegd voor bewoners van De Moerbeek, De Bruisbeek en andere Loenenaren die het prettig vinden om een balletje te gooien. De jeu de boulesbaan is helaas maar weinig gebruikt. Een van de omwonenden van de baan zorgde voor het onderhoud om met een vriendengroep maandelijks te spelen.

Het blijkt dat nu vooral in deze coronatijd er meer belangstelling komt voor deze hobby en sport. De baan is bestemd voor alle Loenenaren die hier aan de slag willen gaan.

Foto: Martien Kobussen

Foto: De jeu de boulesbaan in Loenen is voor iedereen beschikbaar, maar ligt er meestal verlaten bij