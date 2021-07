Veel belangstelling voor Open Atelierdagen in Loenen

LOENEN – In het weekend van 3 en 4 juli stond Loenen in het teken van de Open Atelierdagen. Verschillende kunstenaars openden de deuren van hun ateliers. Vele belangstellenden kwamen een kijken nemen.

Verspreid over het dorp kon liefhebbers op negen plekken in het atelier of tuin kunst bekijken. In het buitengebied aan de Voorsterweg woont Gerie Blom. Zij deed voor eerste keer mee aan de kunstroute. Beeldhouwen is voor haar een avontuur. Het is voor haar altijd een verrassing wat de ruwe steen te bieden heeft. Na schilderen en fotograferen heeft zij met succes deze nieuwe hobby opgepakt.

Twee kunstenaars kregen de mogelijkheid om te exposeren in de ruimte van de school Aventurijn. Herold Boertjes kon beschikken over de theaterruimte. Zijn stijl is te omschrijven als in het midden tussen realistisch en impressionistisch. In de hal viel het oog van de bezoeker meteen op de prachtige felgekleurde pauw van Esther Verburght. Haar passie is het schilderen van dieren in olieverf.

Elly Martin had bij Kieveen een grote expositie in haar atelier ingericht. Zij is een veelzijdig kunstenares en schildert zowel personen als objecten.

Colinda Veeneman wil met haar schilderijen in olieverf de schoonheid in alledaagse dingen vastleggen zoals bloemen en dieren. Om papier op verschillende manieren te verwerken wilde Annelies Koeleman laten zien dat er talloze mogelijkheden zijn.

Majorie Olde Monnikhof aan het Hameinde heeft nooit een plan met het bewerken van een steen. De steen wijst zelf de weg. Bij haar waren de kunstenaars Irene van der Horst als edelsmid, Marian Franssen met beelden en Gerard Hol met foto’s te gast.

Bij Bas Nijssen konden bezoekers dimensionale kunst bekijken in de uitgestrekte beeldentuin. Regelmatig staan hier beelden van gastexposanten en dit keer was er werk van Nienke Langebeek te zien in de beeldentuin. Veel bekijks kreeg ook de glaskunst van Harry Lina. In enkele jaren heeft hij zich bekwaamd in deze kunst. Fleur Louwe was hier ook te gast met fraaie foto’s.

Foto: Martien Kobussen

Foto:Elly Martin is een veelzijdig kunstenares