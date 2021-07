Vanaf september weer Rheejes Praote

RHEDEN – De organisatie van Rheejes Praote is druk doende om een programma op te stellen voor het nieuwe seizoen. Als de coronamaatregelen het tegen die tijd toelaten, maakt de activiteit per 23 september een doorstart. Twee heren hebben in ieder geval genoeg ideeën om tot het eind van het jaar een programma te kunnen samenstellen, zodat de Rheejse Praoters weer gezellig bij elkaar kunnen komen in het Dorpshuis in Rheden. Ze hopen begin september definitief bericht te kunnen rondsturen dat alles doorgaat.