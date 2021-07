Tuinconcert Trio Zauberflöte in Velp

VELP – Trio Zauberflöte speelt woensdag 4 augustus in de tuin van Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Het concert duurt van 20.00 tot 21.00 uur.

Het Trio Zauberflöte bestaat uit fluitisten Jos Dingelhoff en Jan Baggerman en spreekster Gerda Drenth, spreker. Centraal in hun optreden staat de opera Die Zauberflöte, die in 1791 door Wolfgang Amadeus Mozart en Emanuel Schikaneder werd afgerond. Dit is een tijd waarin er in Europa veel in beweging is. Het is de tijd van de Franse Revolutie en het gebrek aan inspraak. Geen wonder dus dat deze opera gaat over de waarde en betekenis van de mens en zijn ontwikkeling. Het verhaal wordt verteld in twee aktes, waarbij de aria’s niet worden gezongen, maar gespeeld door twee fluiten.

Kaarten voor dit concert zijn te koop via www.eenpassievoorboeken.nl/tuinconcerten.