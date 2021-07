Tuinconcert in Beekbergen

BEEKBERGEN – Zaterdag 17 juli om 20.00 uur speelt het Linnaeus Trio speelt een bijzonder concert in Beekbergen. Deze avond is de bloemrijke tuin van huisnummer 16 aan de Holleweg een tuintheater. In een bonte verzameling van muziekstukken, van klassiek tot nieuw gecomponeerd, gaat ieder lied over een bloem of plant. Duurzaam tuinontwerper Marijn van Klingeren vertelt over zowel de tuin waarin het concert gegeven wordt, als over de muzikale flora die voorbij komt. Kaarten zijn te koop via www.ticketkantoor.nl/shop/herbariumbeekbergen.

www.linnaeustrio.nl