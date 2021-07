Tuinconcert Flutamuze bij Jansen & de Feijter

VELP – In de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp speelt woensdag 28 juli het kwartet Flutamuze. De basis van dit ensemble is de blokfluit, die in alle maten en soorten wordt bespeeld, aangevuld met diverse instrumenten zoals viool, nyckelharpa, viola da gamba, luiten en gitaar. Met deze bezetting kan een zeer veelzijdig en afwisselend programma worden gepresenteerd. Het repertoire bevat muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance en Barok, maar ook meer lichtvoetige en recent gecomponeerde stukken komen aan bod, soms met een knipoog naar de klassieken en de lichte muziek.

Het optreden duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Kaarten kosten 22,50 euro en zijn te reserveren via www.eenpassievoorboeken.nl/tuinconcerten. Bij slecht weer wordt het concert naar binnen verplaatst.

Foto: J.M. van Middelkoop