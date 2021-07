Trainer loopgroep Jutberg gestopt

LAAG-SOEREN – Trainer Ruud Liefhebber is vanwege knieletsel noodgedwongen gestopt met trainingen verzorgen voor Loopgroep Jutberg. Zaterdag 26 juni heeft hij met gebak afscheid genomen van de hardloopgroep. Na een operatie en revalidatie wil hij, begin volgend jaar, aansluiten bij de wandelgroep.

Liefhebber heeft bijna 30 jaar hardgelopen en heeft 22 jaar trainingen verzorgd. Vele lopers verbraken hun persoonlijke records door de aanpak van de trainer.

De loopgroep is de laatste jaren uitgegroeid tot een hechte groep lopers en loopsters, waarbij ook een afdeling wandelaars is ontstaan voor mensen die het hardlopen niet meer konden of wilden. De komende twee maanden zal er vrij worden getraind, maar Liefhebber blijft betrokken en blijft de trainingsschema’s maken. Ook voor individuele begeleiding staat hij nog steeds paraat.