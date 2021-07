Toptalenten op de piano in de Oude Jan in Velp

VELP – Voor het zevende jaar biedt de Oude Jan in Velp deze zomer een podium aan internationaal toptalent. Zes avonden bespelen jonge hoogbegaafde pianisten de vleugel in het kader van een Masterclass, die zij deze zomer in Duitsland volgen. De concerten beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer een uur. De entree is gratis, maar aan het eind is er een collecte om bij te dragen in de onkosten van de musici zelf.

Dinsdag 20 juli speelt de Spaanse Ana-Paula Domínguez Lacarte in de Oude Jan. Op woensdag 21 juli is het de beurt aan Max Mostovetski uit Duitsland. Donderdag 22 juli bespeelt Gabriel Meloni uit Oostenrijk de piano. Op donderdag 29 juli musiceert Nicole Rudi uit Duitsland. Vrijdag 30 juli laat Diana Voronetcaia uit Moldavië van zich horen in Velp. Giuseppe D´Elia uit Italië sluit op zaterdag 31 juli dit concours af.

Aanmelding voor een of meerdere concerten kan uitsluitend per e-mail via elise@vroj.nl. Bij aanmelding dient de naam, telefoonnummer, het aantal personen (bij meer dan één persoon moeten deze tot hetzelfde huishouden behoren) vermeld te worden. Ook dient vermeld te worden of bezoekers twee weken voorafgaand aan de bezoekdatum al dan niet toereikend zijn gevaccineerd.

Vrienden (donateurs) van de Oude Jan hebben in beginsel voorrang. De organisatie bepaalt wie wordt toegelaten en betrekt daarbij ook de verdeling één- en meerpersoonshuishoudens. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen zo spoedig mogelijk bericht of zij een of meer van de gewenste concerten wel of niet kunnen bezoeken. In het laatste geval wordt men op de reservelijst geplaatst.

Een aantal dagen voor het concert ontvangen de uitgenodigde bezoekers per e-mail nog een bericht met relevante mededelingen voor het concertbezoek. Mogelijk moet men voor binnenkomst de QR-code op de CoronaCheck-app tonen of een ander testbewijs of coronatoegangsbewijs.