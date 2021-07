Thomassen Mannenkoor deelt uit

RHEDEN – Het doek is officieel gevallen voor het Thomassen Mannenkoor in Rheden. Het koor is opgeheven omdat het aantal zingende leden te klein was geworden. In de laatste ledenvergadering is besloten het geld uit de kas te doneren aan een drietal goede doelen. Voormalig voorzitter Louis Schennink overhandigde vertegenwoordigers elk een mooie cheque.

Marjon Euverman en Marianne de Bruin van Hospice Rozenheuvel gaven aan dat zij de donatie gaan gebruiken voor muziektherapie. Marret Uijl en Els van Hout namen namens de Rhedense Dorpskerk een cheque in ontvangst, het geld zal worden gebruikt voor een opknapbeurt van de inventaris. Louis Schennink sprak zijn dank uit voor de gastvrijheid tijdens de concerten die het koor in de loop der jaren in de kerk heeft gegeven. Jan Twilhaar en Maria Eeltink van Dorpshuis Willem de Zwijger ontvingen geen cheque voor een financiële bijdrage, maar zij mochten symbolisch de piano van het koor in ontvangst nemen. De piano is nagekeken en gestemd en wordt hopelijk in de toekomst vaak gebruikt door bezoekers van het Dorpshuis.

Het Thomassen Mannenkoor is opgericht in september 1954 door werknemers van het bedrijf Thomassen. Er werd tweemaal in de week, aansluitend aan de werkdag, gerepeteerd in de bedrijfskantine. Er zijn door de jaren heen mooie resultaten geboekt, zowel nationaal als internationaal.

Foto’s: Theo Jansen