Theo Jellema bespeelt orgels Martinikerk

DOESBURG – Donderdag 5 augustus vanaf 20.00 uur bespeelt Theo Jellema de drie orgels in de Martinikerk in Doesburg. Op het programma staan werken van barokke componisten als Bach, Blow en Muffat. Daarnaast voert hij werken uit van Karg-Elert, Leitner en Raphaël en het door hem zelf gecomponeerde Fantasia primi toni.

Theo Jellema studeerde orgel aan het conservatorium te Groningen in de orgelklas van Wim van Beek. Hij behaalde in 1978 zijn solodiploma met onderscheiding. Naast zijn werkzaamheden als stadsorganist van Leeuwarden is hij docent hoofdvak orgel aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hij heeft concerten gegeven over de hele wereld. Theo jureert bij belangrijke Europese orgelconcoursen en geeft masterclasses in binnen- en buitenland. In 2019 publiceerde hij over de orgelbouw na 1945 in Friesland.

Kaarten kosten 12.50 euro en zijn alleen te bestellen via www.stidomu.nl. Er is plaats voor 85 bezoekers.

Foto: Marchje Andringa