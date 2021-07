Taxatiemiddag in Landgoed Huis te Eerbeek

EERBEEK – Op dinsdag 27 juli vindt er een taxatiemiddag plaats in de Bistro van Landgoed Hotel Huis te Eerbeek. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar tussen 13.30 en 16.00 uur boeken, zoals (staten)bijbels, oude atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

De bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling. “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail”, aldus Molendijk.

De kosten voor een taxatie zijn 5 euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro.

www.molendijkboeken.nl