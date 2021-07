Taalhuis zoekt vrijwilligers voor Taal & Werk

BRUMMEN – Na de zomervakantie start in de gemeente Brummen het project Taal en Voorbereiding op Werk. Dit is een gezamenlijk project van TopTaal en Taalhuis Brummen|Voorst. TopTaal verzorgt twee keer per week een les waarbij de cursisten (uitkeringsgerechtigden en/of statushouders die ingeburgerd zijn) hun taalvaardigheden kunnen verbeteren bij de zoektocht naar werk.

Bij de cursus Taal & Werk leren de cursisten in tien weken van alles over diverse onderwerpen: wat zijn mijn kwaliteiten en wat voor werk past daarbij, maar ook het belang van een netwerk op de arbeidsmarkt. De nadruk in het traject ligt op het versterken van de mondelinge vaardigheden. Naast de lessen doet de cursist een aantal opdrachten waarbij ondersteuning en begeleiding nodig is. Deze begeleiding gebeurt door vrijwilligers.

Taalhuis zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om, samen met één of twee andere vrijwilligers, met een groepje cursisten verder te gaan met de stof die behandeld is in de les. Zijn gaan bijvoorbeeld mee met de cursist bij het vragen naar een sollicitatieformulier of oefenen samen een gesprek. Zo ontwikkelen de werknemersvaardigheden van de cursist zich snel en boeken de vrijwilligers snel resultaat. Aanmelden kan tot 16 juli bij Mariël Schotpoort van de Bibliotheek Brummen|Voorst via m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl.