Steuntje in de rug bij opvoeding

GEM. RHEDEN – Wie een steuntje in de rug kan gebruiken bij het grootbrengen van de kinderen, kan bij terecht bij het project Steunouder van Incluzio Rheden en bij HomeStart van Humanitas. Getrainde vrijwilligers helpen gezinnen een handje bij de opvoeding.

Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven een kind, binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe het is om de zorg voor kinderen samen te delen.

Vrijwilligers van HomeStart zijn zelf ervaren opvoeders die wekelijks een dagdeel een gezin ondersteunen. Bijvoorbeeld als het even niet lekker loopt in de opvoeding of als er behoefte is aan een steuntje in de rug. Hierbij kan er gedacht worden aan een luisterend oor of praktische ondersteuning en meedenken in opvoedvragen. Er is persoonlijke aandacht op basis van vertrouwen en laagdrempeligheid, zodat een ouder zich weer prettiger gaat voelen en meer energie zal ervaren. Vaak wordt hiermee voorkomen dat zwaardere zorg nodig is.

Meer informatie over Steunouders, voorzowel ouders als eventuele vrijwilligers, is te vinden op www.steunouder.nl/rheden. Wie vrijwilliger wil worden bij HomeStart of wil kijken wat hier de mogelijkheden zijn, kan kijken op www.home-start.nl of www.humanitas.nl.