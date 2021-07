Spreekuur OV-ambassadeurs

REGIO – 55-Plussers die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer, kunnen dagelijks gebruikmaken van het telefonisch spreekuur van de OV-ambassadeurs. Deze vrijwilligers, zelf ook op leeftijd, geven uitleg over reizen met de trein en bus. Ze kunnen vertellen hoe een OV-chipkaart werkt, over coronamaatregelen in het OV of vragen beantwoorden over abonnementen of keuzedagen. In de zomerperiode van 12 juli tot en met 30 augustus is het spreekuur van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur via tel. 038 – 3037010.

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur