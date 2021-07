Spankerense boer Hans Nieuwenburg in de prijzen gevallen

SPANKEREN – Biologische boer Hans Nieuwenburg uit Spankeren heeft de Deltaplan Veehouderij prijs gewonnen in de categorie kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio. Dankzij korte voedselketens en een hoog dierenwelzijn wist hij wedstrijd te winnen.

“Wat de minister van Landbouw probeert te stimuleren, dat doen wij eigenlijk al”, vertelt Hans Nieuwenburg. Samen met Tanja Wezendonk runt hij sinds 2015 de biologische boerderij Nieuwenburgt met 65 jerseykoeien. “De stierkalfjes blijven op de boerderij en kunnen vrij in de natuur lopen.” De koeien die geslacht worden voor het vlees brengen zij zelf naar de ambachtelijke slachterij in Zelhem. “Zo hebben zij minder stress”, vertelt de boer. Het vlees wordt vervolgens in de winkel op eigen boerderij en bij boerderijwinkels in de omgeving verkocht.

Nieuwenburg werd door collega-boeren getipt om mee te doen met de wedstrijd. Het Deltaplan Veehouderij is een initiatief van de Dierenbescherming en is bedoeld om de landbouw op een andere manier te organiseren. Zo gaat het plan uit van sterke, zelfredzame dieren, van korte voedselketens, een eerlijke manier van omgaan met de natuur en veel aandacht voor het dierenwelzijn.

Uit de vele inzendingen werd de boerderij van Hans en Tanja genomineerd. “Daar waren wij al heel erg blij om”, vertelt Tanja. Op 6 juli werd via een zoommeeting bekend gemaakt wie de winnaars waren en dat verliep niet helemaal vlekkeloos. “In de ochtend hadden wij uitgebreid de verbinding gecheckt, maar in de middag van de bekendmaking werkte de computer ineens niet goed. We moesten de computers van de kinderen snel inschakelen om de uitreiking toch nog te kunnen volgen, echt iets voor ons”, vertelt Tanja lachend. Ze konden nog op tijd inschakelen om te horen dat hun boerderij de prijs had gewonnen. De vakury was erg enthousiast over het Spankerense bedrijf. “Het is een mooi voorbeeld van het bouwen van een kleinschalig, extensief veehouderijbedrijf inclusief afzet op basis van goed netwerken in je directe omgeving. Daarmee kunnen ze een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven.”

Tanja hing meteen de slingers op in de boerderijwinkel en de boeren werden overspoeld met felicitaties. Ook boeren uit de omgeving kwamen langs om het tweetal te feliciteren. Met trots kijken Hans en Tanja terug op alles wat de prijs ze de afgelopen tijd heeft gebracht. “Het is heel mooi dat iets waar wij in geloven ook door anderen gewaardeerd wordt.”