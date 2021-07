Sempre Crescendo neemt afscheid van dirigent Rinie Plant

LAAG-SOEREN – Dirigent Rinie Plant van muziekvereniging Sempre Crescendo in Laag-Soeren heeft dinsdag 20 juli het stokje overgedragen aan opvolger Andy Kievits. Rinie Plant heeft 35 jaar de muzikale leiding gehad over het harmonieorkest.

De Soerense muzikanten hebben veel hoogtepunten beleefd onder leiding van Rinie. Absolute uitschieter was de viering van het 100-jarig bestaan in 1990, met een fantastisch jubileumconcert in de bedrijfshal van het Soerense bedrijf MJ van Eibergen, die was omgetoverd tot ware concertzaal. Ook het 125-jarig bestaan werd groots gevierd onder Rinies bevlogen leiding, maar ook de jaaruitvoeringen, kerstconcerten en andere incidentele optredens waren memorabel.

Rinie heeft niet alleen leiding gehad over het orkest, maar ook zelf meegespeeld. Zo nam bij bij buitenoptredens nog wel eens de trombone of bastuba op. Ook bij boerenkapel De Zandbloazers heeft hij zijn muzikale kwaliteiten laten horen op de bastuba.

Het was de bedoeling om het afscheid van Rinie Plant luister bij te zetten met een buitenconcert op het terras van de Harmonie, om zo ook trouwe bezoekers en dorpsbewoners een kans te geven dit moment mee te beleven en Rinie te bedanken met hun applaus. Noodgedwongen werd het een afscheid tijdens een ‘gewone’ repetitie. Rinie en zijn vrouw Ineke zijn bedankt met een mooi beeld en een prachtige bos bloemen.

Na de zomer gaat Sempre Crescendo van start met Andy Kievits. Hij was aanwezig op deze bijzondere repetitie en heeft, tijdens het laatste stuk dat werd gespeeld, letterlijk het stokje overgenomen van Rinie Plant.

Foto: Dirigent Rinie Plant (links) geeft het stokje door aan Andy Kievits