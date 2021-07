SchuldHulpMaatje zorgt voor overzicht bij financiële problemen

RHEDEN / ROZENDAAL – Een kwart van de huishoudens heeft financiële problemen, dat zijn er ruim 4000 in de gemeente Rheden. “Hoe eerder je erbij bent, hoe meer je erger kunt voorkomen. En daar kunnen wij bij helpen”, aldus Albert Jansen, voorzitter van Stichting SchuldHulpMaatje Rheden Rozendaal.

De afdeling Rheden / Rozendaal van SchuldHulpMaatje bestaat inmiddels vijf jaar en heeft in die tijd heel wat mensen op weg geholpen. De lokale afdeling is opgezet onder voorzitterschap van Ger van der Lubbe. Hij legt uit wat SchuldHulpMaatje voor gezinnen kan betekenen. “Wat een Maatje doet, is de financiële situatie op orde krijgen. Mensen met financiële problemen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ze komen in een negatieve spiraal en verliezen het overzicht. Ze weten gewoon niet meer hoe ze moeten beginnen. De rekeningen verdwijnen in een schoenendoos of worden überhaupt niet meer geopend. Maatjes gaan met deze mensen zitten, pakken die schoenendoos erbij en gaan alles in kaart brengen. Het doel is uiteindelijk om mensen zelfredzaam te maken. We lossen hun schulden niet op, maar brengen ze wel in beeld. Als de financiën op orde zijn, geeft dat vaak al veel rust.”

Mensen met een hulpvraag melden zichzelf aan, vaak op aanraden van een bekende. Maar ook de gemeente is een belangrijke partner. “Hulpvragers worden door de gemeente wel naar ons doorgestuurd. Bijvoorbeeld mensen die een schuldhulpverleningstraject in gaan. Dat kan pas als de financiën op orde zijn. Dan doen we dat. Zodat deze mensen met een keurige ordner naar de gemeente kunnen en verder kunnen worden geholpen.”

Nu de Rhedense afdeling stevig in haar schoenen staat, draagt Ger van der Lubbe het stokje over aan Albert Jansen. Hij wil als nieuwe voorzitter de komende jaren zijn focus leggen op de contacten met het bedrijfsleven. “Ik verwacht de komende tijd een toename aan zzp’ers die door corona in de problemen zijn gekomen. SchuldHulpMaatje is voor particulieren, maar zakelijke en persoonlijke administratie loopt bij zzp’ers natuurlijk door elkaar. Hoe fijn zou het zijn als we kennis met elkaar kunnen delen. Of nog mooier, als iemand in de baas zijn tijd een paar uur vrijwilligerswerk mag doen als Maatje”, aldus Jansen.

Daarnaast hoopt Jansen dat contacten met het bedrijfsleven de bekendheid van SchuldHulpMaatje vergroot en werkgevers bijvoorbeeld hun werknemers met problemen doorverwijzen. Een stukje sponsoring is natuurlijk ook nooit weg. “De enige kosten die we maken zijn voor de cursussen en certificering van onze vrijwilligers, maar sponsoring kan natuurlijk ook in de vorm van tijd.”

Vrijwilligers zijn altijd welkom bij SchuldHulpMaatje. Iedereen kan Maatje worden en na een opleiding aan de slag. “Een financiële achtergrond is handig, maar helemaal niet nodig”, helpt Van der Lubbe een misverstand uit de weg. “Het is veel belangrijker dat je weet hoe je met mensen om moet gaan en hoe je ze kunt helpen. Als je je eigen huishoudboekje kunt beheren, kun je dat voor een ander ook doen.”

Mensen die zich aan willen melden als SchuldHulpMaatje of de hulp van een Maatje willen inroepen, kunnen zich melden bij de coördinatoren van de afdeling Rheden / Rozendaal via renskeh.schuldhulpmaatje@gmail.com of janh.schuldhulpmaatje@gmail.com.

www.schuldhulpmaatje.nl

Foto: Albert Jansen neemt het voorzitterschap van de stichting SchuldHulpMaatje Rheden – Rozendaal over van Ger van der Lubbe