Rolf Schinkel lijsttrekker D66

GEM.BRUMMEN – Rolf Schinkel is door de leden van D66 Brummen – Eerbeek gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Rolf is al een aantal jaren voorzitter van de D66-fractie in de Brummense gemeenteraad.Ook de kandidaatstelling voor de overige kandidaten op de lijst is inmiddels gestart. De complete kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraad wordt eind oktober bekend.