Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen

BEEKBERGEN – Op maandag 12, woensdag 21 en maandag 26 juli kunnen automobisten zich in de Hoge Weye in Beekbergen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer voor mensen van 75 jaar of ouder of bij het halen of vernieuwen van een groot rijbewijs (C/D/E). Een afspraak voor het spreekuur is uitsluitend te maken via www.regelzorg.nl of door te bellen met tel. 088-2323300.