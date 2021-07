Rick Evers: Thuiswerkcollega’s

Ik zie ze elke dag. De mannen op het dak van het huis van de achterburen. Mijn thuiswerkplek kijkt er precies op uit, dus ik ben getuige van de bouw van een huis. Het is een soort live-blog, maar dan ehh… live. Vandaag gaan ze verder met het isoleren van de dakkapellen, daarna waarschijnlijk het platte dak erachter en niet veel later komen de kozijnen.

De bouw van een huis fascineert me. Altijd al. Toen ik nog naar mijn werk fietste, kwam ik ook langs een huis dat gebouwd werd. Dat was het dagelijkse hoogtepunt van mijn route. Mijn spelletje werd om de volgende klus te voorspellen. Dan zag ik ze met panlatten bezig en dacht ik: morgen doen ze de dakpannen. Meestal had ik het fout. De bouw is onvoorspelbaarder dan je denkt.

Op een gegeven moment overwoog ik om van dat huis elke dag een foto te maken. En dan bij oplevering de nieuwe bewoners een fotoboek aan te bieden van de bouw van hun huis. Van fundering tot dakpan. Ik ken ze niet, maar het leek me leuk. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, want ik ben slechts een toevallige passant. Ze zouden vast denken dat ik niet goed snik ben.

Naar het werk fietsen is er door corona al een tijdje niet meer bij. Ik werk thuis, maar dankzij mijn achterburen ben ik opnieuw dagelijks getuige van de bouw van een huis. Ik zie dus de mannen op het dak vaker dan mijn collega’s. Inmiddels leer ik ze ook beter kennen. Rond half tien is het koffiepauze. De man die ze ‘Kappert’ noemen drinkt zijn koffie zwart. John heeft twee klontjes suiker.

En zo heb ik in coronatijd toch een beetje collega’s om mee heen. Kappert, John en de man met het kale hoofd wiens naam ik nog niet ontdekt heb. We werken tegelijkertijd, drinken veel koffie en lunchen vaak ook om dezelfde tijd. Ik zit achter de laptop en zij bouwen een huis. Maar we zijn toch collega’s.