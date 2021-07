Rick Evers: Nights In White Satin

Wij hadden vroeger thuis altijd de radio aanstaan. Nou ja, radio … Meestal waren het cassettebandjes. Of een lp. Mijn vader was niet zo van de cd’s. En ook niet van kakelende deejays. De muziek die door de speakers galmde was echt jaren zestig. The Cats, Left Side, Simon & Garfunkel en zo nu dan een Elvisje. Ouwelullenmuziek, vond ik toen.

Sterker nog, ik vond dat mijn vader totaal geen verstand had van muziek. Ik luisterde veel liever naar Cotton Eye Joe, Poing of No No, No No No No, No No No No, No No There’s No Limit. Dat was pas echte muziek. Voor mijn ouders vreselijk, maar het kon altijd erger. Mijn buurjongen had de complete Thunderdome-collectie. De ramen trilden er bijna uit.

Naast een flinke cd-collectie, had ik ook vrij veel cassettebandjes. Daar nam ik mijn favoriete nummers mee op. Ik herinner me nog dat ik dagenlang wachtte op Everybody Hurts van REM. Ineens was-ie op de radio. Ik sprintte naar mijn kamer om op te nemen, maar stootte halverwege ontzettend hard mijn teen. Everybody Hurts. Als ik het nummer hoor, heb ik nog steeds pijn.

Inmiddels is het 2021 en is er iets geks gebeurd. Ik luister namelijk liever naar muziek uit de jaren zestig en zeventig dan naar Cotton Eye Joe of Dr. Alban. Sterker nog, ik zet regelmatig een echt klassiekertje op. Mijn favorieten: Angie van The Rolling Stones, Baker Street van Gerry Rafferty en met stip op één: Nights In White Satin van The Moody Blues. Verslavend lekker is het.

Elke dag luister ik naar dit pareltje uit 1967. En in de auto blijf ik maar zappen totdat er ergens weer een klassiekertje langskomt. De grote vraag is natuurlijk: ben ik nu een ouwe lul?