Rick Evers: Hang- en sluitwerk uit elkaar

Hang- en sluitwerk gaan na een jarenlange samenwerking uit elkaar. Het initiatief voor de break-up komt van hangwerk, dat nu op eigen kracht verder wil. Sluitwerk zag overigens de bui al hangen, maar weet zeker dat hang- de deur niet definitief in het slot gooit: ‘ik zie hem nog wel een keer op hangende pootjes terugkomen’.

Hang- en sluitwerk is de overkoepelende term voor alle benodigdheden om deuren, ramen en meubels af te hangen, te openen, vast te zetten, sluiten en vergrendelen. Een logisch duo dus. Maar hangwerk mist een stukje erkenning en gaat nu solo door. ‘Dan kan ik eindelijk gewoon mijn volledige naam gebruiken. Hangwerk dus. Want dat weten heel veel mensen niet eens. Het is altijd hang- voor, hang- na. Met dat vreselijke minnetje erachter. Ik heet geen hang-, ik heet hangwerk.’

Sluitwerk vindt het besluit van zijn voormalig partner teleurstellend. ‘Weet je, hang- moet niet zo zeuren over dat streepje. Hij heeft wel al die jaren vooraan gestaan hè. En wat mij betreft draaien we het om hoor. Ik vind sluit- en hangwerk ook best. Ga ik voortaan wel met een minnetje door het leven. Mij best. Maar het was allemaal niet goed genoeg voor meneer. Hang- wil blijkbaar op eigen benen staan.’

De bouwwereld heeft verbaasd gereageerd op de break-up. Arend Mutsers van bouwbedrijf Mutsers: ‘het zal zeker even wennen zijn. Hang- en sluitwerk bekt toch een stuk lekkerder dan hangwerk en sluitwerk. Bovendien kunnen die twee helemaal niet zonder elkaar, want op iedere deur en op ieder raam komen ze elkaar toch weer tegen.

Of de twee ooit weer samenkomen lijkt dus vooral af te hangen van hangwerk, die liever niet op de zaken vooruit wil lopen: ‘Ik sluit niets uit. Dat hangt van veel zaken af. Maar ik wil nu eerst positief naar de toekomst kijken. Zonder minnetje en zonder sluitwerk aan mijn zijde.