Rick Evers: Beste HelloFresh,

Bedankt dat jullie er zijn. Jullie zijn voor ons gemaakt. Ik heb nog wel een verzoek, maar daar kom ik straks op. Ik begin namelijk liever met het goede nieuws. We koken al vier weken met jullie ingrediënten en het smaakt uitstekend. Bovendien eten we gevarieerder dan ooit. Shakshuka met buffelmozzarella. Je verzint het niet.

Ik denk dat jullie ons als doelgroep voor ogen hadden toen jullie gestart zijn met dit concept. Mijn vrouw en ik hebben namelijk weinig talent voor koken, weinig tijd en weinig zin. Daarom maakten we altijd spaghetti van Honig, pannenkoeken van Koopmans en als we in een gekke bui waren zelfs een wereldgerecht van Knorr. Maar toen kwamen jullie. We werden lid en ineens kunnen we koken als sterren.

Ik heb nog wel een verzoek, maar daar kom ik straks op. En de oorwurm die ik bij de eerste bestelling in de bloemkool vond zie ik ook gewoon door de vingers. We zijn de moeilijkste niet. Verder niets dan lof. Tegenwoordig is maandag de leukste dag van de week, want dan stopt het HelloFresh-busje voor onze deur. We hebben zelfs een extra koelkast aangeschaft voor al dat lekkers.

Tegenvaller is wel dat ik al bijna tien kilo ben afgevallen door jullie gezonde gerechten. Sommigen zouden er wellicht een moord voor doen, maar voor lange draken zoals ik is het al lastig genoeg om op gewicht te blijven. Misschien iets minder groente dus en wat meer ongezonde dingen. Of een chocoladetoetje erbij. Ook de porties mogen wel wat groter. Tot slot had ik dus nog een verzoekje.

Snipper lekker zelf eens die ui! Stap één bij al jullie gerechten is: snipper de ui. Ik ben dat beu. Iedere dag sta ik om klokslag half zes een ui te snipperen. Tranen met tuiten, keer op keer. En ik snipper mijn vingertopjes er nog een keer af als dat zo doorgaat. Dus voortaan graag een zakje gesnipperde uitjes. Scheelt een boel tijd. En tranen. Maar verder niets dan lof. Bedankt.