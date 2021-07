Rhedense raad wil geen kernafval

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad heeft zich in de vergadering van 6 juli uitgesproken tegen de opslag van kernafval in de toekomst. Dit naar aanleiding van een motie die werd ingediend door de SP en PvdA. Uit geologisch onderzoek blijkt dat het grondgebied van de gemeente Rheden voldoet aan de, door de overheid gestelde, eisen voor ondergrondse opslag van kernafval. Op de juiste diepte bevindt zich een ‘boomse kleilaag’ (een geschikte grondsoort), van het juiste formaat. De gemeente Rheden sluit geothermie in de toekomst niet uit, maar deze vorm van warmtewinning is niet verenigbaar met de opslag van kernafval. Ook brengt het opslaan van kernafval gezondheidsrisico’s met zich mee voor inwoners, flora en fauna.

SP en PvdA roepen in de motie het college op om alles in het werk te stellen om opslag en berging van kernafval in de gemeente te voorkomen en om de gemeenteraad actief te informeren als er vanuit het rijk informatie of een verzoek komt over de opslag van kernafval in de gemeente of regio. Hoewel de meeste raadspartijen deze motie nog redelijk voorbarig vonden, werd deze door een meerderheid van de raad gesteund.