Rheden scheldt schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijt

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden heeft besloten de gedupeerden van de toeslagenaffaire onmiddellijk een aantal schulden kwijt te schelden. Het gaat om 87 (mogelijk) gedupeerden binnen de gemeente, waarvan een deel door de affaire in financiële problemen is geraakt.

Afgelopen maanden is er door het ministerie gewerkt aan het creëren van een grondslag voor het kwijtschelden van publieke schulden. Dit wetsvoorstel zal in september door de staatssecretaris van financiën worden ingediend bij de Tweede Kamer en treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022.

Gemeente Rheden loopt hierop vooruit en gaat direct over tot kwijtschelding van een aantal schulden. De gemeente ziet het belang van het kwijtschelden van openstaande schulden in. Het kwijtschelden van schulden biedt namelijk rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start.

Wethouder Gea Hofstede: “Als u als gedupeerde van de toeslagenaffaire daardoor ook nog eens te maken hebt gekregen met (ernstige) financiële problemen, en u vervolgens uw rekeningen niet meer kon betalen, dan geeft dat enorm veel stress en zorgen. Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente dan alles in het werk stellen dat tot onze mogelijkheden behoort. Ik ben daarom blij dat wij nu al kunnen overgaan tot het kwijtschelden van bepaalde schulden bij de gemeente voor deze groep mensen. Ik hoop dat dit besluit helpt om meer rust en zekerheid te krijgen, ook al is het misschien niet meer dan een pleister op de wond.”

De bij de gemeente bekende gedupeerden hoeven schulden die zijn ontstaan in de periode tot en met 31 december 2020 niet terug te betalen. Dit geldt voor schulden die openstaan bij de gemeentelijke belastingen en in het kader van sociale zekerheid. De gemeente ontvangt via de belastingdienst gegevens van inwoners die al door de toets van de belastingdienst zijn gekomen en officieel erkend zijn als gedupeerde. Na het ontvangen van de lijst scheldt de gemeente actief de schulden kwijt, inwoners hoeven geen actie te ondernemen.