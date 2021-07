Rheden maakt het mensen in de bijstand stukje makkelijker

GEM. RHEDEN – Mensen in de bijstand in de gemeente Rheden hoeven het extraatje dat zij verdienen door te helpen op het stembureau niet langer te verrekenen met hun uitkering. Ook krijgen zij een vrijstelling van giften tot 1200 euro per jaar. Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 6 juli naar aanleiding van twee moties van de SP tijdens de behandeling van de Kadernota.

Stembureauleden krijgen een vergoeding voor het werk dat zij doen tijdens de verkiezingen, voor de meeste medewerkers een leuk extraatje. Deze vergoeding wordt wettelijk aangemerkt als inkomen en dat betekent dat mensen in de bijstand dit bedrag weer moeten verrekenen met hun bijstandsuitering. Zij houden er dus niets aan over. De SP vindt dit niet eerlijk. “Ook bijstandsgerechtigden moeten een extraatje kunnen overhouden als zij lid van een stembureau willen zijn en daarmee een bijdrage leveren aan de democratie.”

In een motie stelde de SP daarom voor dat er actief wordt gezocht naar een structurele oplossing, zodat ook bijstandsgerechtigden in de toekomst een extraatje overhouden. Het is de bedoeling dat de raad uiterlijk 1 december, dus ruim voor de volgende verkiezingen, van de mogelijkheden op de hoogte wordt gebracht. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met dit voorstel.

Een tweede motie ging over het ontvangen van giften. Formeel mogen mensen in de bijstand geen hulp van anderen ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld boodschappen. Hierover is de laatste tijd overal in het land discussie, nadat een vrouw 7000 euro moest terugbetalen omdat zij niet had opgegeven dat ze wel eens boodschappen kreeg van haar moeder. In de Tweede Kamer is inmiddels een motie aangenomen die de regering verzoekt een landelijke vrijstelling te regelen oor mensen in de bijstand van giften tot 1200 euro. In navolging hierop is onder andere in gemeenten als Amsterdam, Nijmegen en Arnhem al besloten deze vrijstelling in te voeren en de SP diende een motie in om in de gemeente Rheden dit voorbeeld te volgen. De raad ging met een meerderheid akkoord.