Retrospectief: Wielrennen in Dieren

Terwijl in Frankrijk de wielerprofs strijden in de Tour de France, kijken we in deze rubriek terug op een wielerevenement in deze regio. Deze foto toont namelijk een doorkomst van de amateurrenners tijdens de Wielerronde van Dieren. Te zien is hoe de coureurs in 1966 met vliegende vaart over de Industrielaan scheuren. Aan die straat lagen ook start en finish. Het was een klein rondje: Industrielaan, Imboslaan, Vogelplantsoen en Geitenbergweg. Amper 1500 meter, linksom. Een dergelijk criterium – want zo heet zo’n wielerwedstrijd op een kort parcours – biedt veel vermaak aan de toeschouwers, want die ziet iedere paar minuten het peloton passeren.

Het was in die tijd een bekend concept. Dergelijke ronden waren er jaarlijks ook in onder meer Velp, Brummen, Loenen, Beekbergen en Eerbeek. De Dierense ronde was echter iets speciaals en dat had natuurlijk met de aanwezigheid van Gazelle in het dorp te maken. Zeker in perioden waarin de fietsenfabriek wielerteams sponsorde, mocht de organisatie op een sterke bezetting rekenen. Zo won de Belgische klassiekerkoning Rik van Looy – gesponsord door Willem II en Gazelle – in 1967 de Dierense wielerronde. Nummer-twee werd Eddy Merckx!

De aanwezigheid van Gazelle leverde tussen 1980 en 1985 een aantal bijzondere edities van de Dierense ronde op. Zeker toen Erik Breukink uit Spankeren als amateur reed. Hij maakte deel uit van de Gazelle ploeg, één van de besten van het land. Breukink was er tuk op in eigen dorp te winnen. Hij kreeg echter af te rekenen met een clubje oudere ‘beroeps-amateurs’, met namen als Gerrit Möhlman, Arie Hassink, Herman Snoeyink en Han Vaanhold. Dat waren kerels die al vele jaren de wedstrijden domineerden en onderling het prijzengeld verdeelde. Ze verdienden als amateur flink geld en werden ook nimmer prof.

In 1981 kwam het tot een uitbarsting in Dieren, toen vlak voor het ingaan van de laatste bocht drie Gazelle-coureurs in de remmen knepen achter hun ploeggenoot Gerard Veldscholten, die de Ronde dan ook won. Zijn ploegmaats werden geschorst…

In 1983 viel alles op z’n plek en won Erik Breukink dan toch in Dieren, om daarna een zeer succesvolle prof te worden. In 1990 werd hij zelfs derde in het eindklassement van de Tour de France.