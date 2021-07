Retrospectief: Schaapskooien in Loenen

In de omgeving van Loenen, Beekbergen en Hoenderloo waren vroeger veel schaapskooien te vinden. De wol en vlees van de schapen waren zeer welkom voor de arme boeren. Soms ging men ook de schapen melken.

In deze omgeving is vooral de schaapskooi in de Loenermark bekend. Vroeger waren er veel meer. Aan de Loenerschepersweg moet rond de vorige eeuwwisseling ook een kooi hebben gestaan. Die was eigendom van het kasteel Ter Horst. Voor een gering bedrag kon de schuur worden gehuurd van de familie Hacfort. Deze familie had vele bezittingen in Loenen. Niet alleen boerderijen, maar ook bossen en fabriekjes die aan de Molenbeek waren gelegen.

De schaapskooi in het veld aan de Loenerschepersweg heeft onderdak geboden aan de schapen van de familie Van den Burg. Ook Willem Klomp van de Vrijenbergweg heeft hier de schapen laten grazen. Overdag was hij op de heidevelden in het Loenerveld en ‘s nachts ging hij met de kudde naar de kooi. Het voordeel hiervan was dat men de schapenmest opspaarde. Deze mest (vermengd met heideplaggen) was nodig op het bouwland.

Een andere schaapskooi stond aan de Horstweg. Het huis nabij de zandweg (Weverstraat) tegenover Vrijheidsboom, wordt nog altijd De Schaapskooi genoemd.

Een schuur (kooi) voor de schapen kon vroeger met goedkoop materiaal worden gebouwd. Voor de gebinten gebruikte men rond hout dat voldoende voorradig was in de bossen. Het dak bestond uit lagen stro die vast werden gehouden met tengels. Het was een heel karwei en zware arbeid. Het vergde ook wel enige ervaring om stevig te kunnen bouwen. De zijkant van de kooi werd opgezet met heideplaggen of hout. Alleen de deuren werden meestal van hout gemaakt. De oude schaapskooi aan de Loenerschepersweg moet er lang hebben gestaan. Toen de grond werd verkocht werd bomen geplant op de heidevelden en had de kooi geen functie meer.

Pas in 1956 kwam in de Loenermark de bekende schaapskooi omdat herder Willem Koestapel met kudde naar Loenen kwam. Jan Rozenboom liet voor hem een kooi bouwen. Een paar jaar geleden kwam op de bosweide een grote riante kooi er bij voor ruim 200 Veluwse heideschapen. Herder Arjan Daalhuisen gaat nog alle dagen de heide op met zijn kudde.