Retrospectief: Een klein tuindorp in Dieren

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog, zo rond 1920, kwam een stroming binnen de architectuur op gang, die later als ‘tuindorpen’ bekend zou worden. Die tuindorpen kenmerkten zich door lage eengezinswoningen met een flinke tuin en een omgeving met veel groen. Het ontbreken van stedelijk vertier zoals kroegen, en de sterke nadruk op de gezinswoning als kern van het leven, moesten bijdragen aan de vorming van een fatsoenlijk, burgerlijk karakter. Vooral rond de grote steden was dit in die jaren een populair concept in een tijd waar in de steden voor de arbeidersklasse dikwijls zeer slechte, kleine en ongezonde woningen beschikbaar waren. Niet altijd werden in de praktijk de tuindorpen daadwerkelijk bevolkt door arbeiders. De tuindorp-huizen bleken vaak van zo’n goede kwaliteit, dat middenklasse-groepen als ambtenaren en politieagenten massaal naar de tuindorpen trokken.

Hoewel in een dorp als Dieren ruimte en groen veel meer aanwezig waren dan in de volgebouwde steden, liet de tuindorp-stijl ook daar haar sporen na. Een voorbeeld is het buurtje begrensd door Wilhelminaweg en Harderwijkerweg en bestaande uit de Bruinwold Riedelstraat, Goeman Borgesiusstraat, KPC de Bazelstraat en Faberstraat. De Bouwvereniging Dieren liet het buurtje ontwerpen en in 1926 bouwen naar idee van architect Karel Petrus Cornelis de Bazel. Die was in 1923 overleden, maar gold als voortrekker van de bouwstijl. Hij werd geëerd met het naar hem vernoemen van één van de straten in het nieuwe wijkje.

K.P.C. de Bazel (1869 – 1923) was niet alleen architect, maar ook graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijtontwerper, glaskunstenaar en boekbandontwerper. Een zeer veelzijdig ontwerper dus. Als architect ontwierp hij naast tuindorpen belangrijke gebouwen zoals dat van de Heidemij in Arnhem, het gebouw van de Nederlandse Handelsmaatschappij in Amsterdam en de synagoge in Bussum. Hij was ook de eerste voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten.

Op deze foto uit 1928 zien we een deel van de KPC de Bazelstraat, gezien in de richting van de Goeman Borgesiusstraat. Via Google Earth kun je mooi zien hoe ruim de tuinen van het buurtje waren opgezet, al zijn sommige delen in latere jaren alsnog bebouwd.