Retrospectief: Boekhandel en drukkerij aan de Hoofdstraat

Deze week kijken we naar een bekend stukje Hoofdstraat in Velp. Het herkennen van dit gebouw vergt overigens wel enige fantasie, hoewel er aan de gevel van het oorspronkelijke pand eigenlijk niet heel veel is veranderd.

We hebben het hier over gebouw waar tot voor enkele jaren garage Du Soleil was gevestigd. Die naam prijkt nog steeds op de gevel, al is er in lange tijd geen wagen meer verkocht. De enige auto die er recentelijk stond, was een Willy’s Jeep. Die was niet te koop, maar maakte deel uit van expositie in het pop-up museum Rheden in Oorlogstijd.

Tegenwoordig is het pand in gebruik bij Brouwerij de Snor en wacht het op verdere ontwikkeling. De bedoeling is dat het een restaurant, proeflokaal, brouwerij en bed & breakfast wordt. Het is er groot genoeg en vooral diep genoeg voor, want de het perceel loopt tot aan de Oranjestraat door.

Het is de bedoeling van de familie Lok, de huidige eigenaren, dat de aangebouwde showroom aan de voorzijde wordt afgebroken. Die moet plaatsmaken voor een terras.

Op deze foto, gemaakt rond 1920, is boekhandel F.B. Smits in de villa gevestigd. Die was voordien eigendom van dr. Van Willigen sr, maar in 1893 winkel geworden. De serre ging dienen als etalage. En zoals zoveel boekhandels in die jaren, had ook Smits een drukkerij, naast zijn activiteiten als boekverkoper. Hij liet er de titels drukken van boeken die hij in eigen beheer uitgaf, maar drukte ook voor klanten. Ook publiceerde Smits het Velps Nieuwsblad, later opgenomen in de Velpsche Courant. Laatstgenoemde uitgave was van een zekere Ybe Ybes, die toevallig ook in 1893 was begonnen met uitgeven van een lokale krant. Na een concurrentiestrijd tussen beide titels, werd het Velps Nieuwsblad vanaf 1915 in de Velpsche Courant opgenomen en verhuisden redactie en uitgeverij naar Hoofdstraat 75. De Velpsche Courant hield het in gedrukte vorm vol tot 1983. De titel leeft tegenwoordig voort op internet.

De villa’s links van de boekhandel zijn in de jaren na 1920 ook stuk voor stuk aan de voorzijde uitgebouwd en verbouwd tot winkelpanden.